Киев, 1 августа, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В Киеве на щите монумента «Родина-мать», на котором год назад заменили советский герб на трезубец, появилась коррозия. Об этом сообщил директор местного Института электросварки Игорь Кривцун.

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«Проблема в том, что там, где они варили, — там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой, они уже жёлтые, хотя это и нержавеющая сталь», — передаёт его слова издание «Страна. ua».

Кривцун отметил, что во время обследования монумента дронами на нём была обнаружена коррозия.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа 2023 года украинский герб трезубец был установлен вместо герба СССР на монументе «Родина-мать». Советский герб решили отправить на хранение в музей. Работы по подъёму трезубца должны были произвести 5 августа, однако в течение дня они несколько раз переносились. В итоге из-за наступления темноты работы были перенесены на следующий день.

Как сообщало министерство культуры Украины, общая стоимость работ по трансформации монумента составляет 28 млн гривен ($765 тыс).

Ранее власти Киева были намерены сменить название монументы «Родина-мать» на «Украина-мать». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские власти решились на такой шаг, потому что не могут снести монумент. Кроме того, она добавила, что замена советской символики на украинский трезубец на монументе явила всю сущность киевского режима.