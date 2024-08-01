Москва, 1 августа, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В Москве 273 объекта исключили из перечня нежилой недвижимости, которая облагается налогом на имущество от кадастровой стоимости, сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

По словам Багреевой, владельцы исключённых объектов будут уплачивать налог на имущество за 2024 год от среднегодовой стоимости. Соответствующее решение приняли на заседании президиума правительства столицы.

«Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев и вносит необходимые корректировки в перечень, тем самым постоянно поддерживая его актуальность», — сказала глава московского ДЭПР.

Торгово-офисную недвижимость на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости в Москве переводят с 2014 года. Правительство столицы ежегодно утверждает перечень объектов, для которых налог на имущество начисляется исходя из кадровой стоимости.

В 2024 году этот перечень насчитывает более 37 тыс. зданий, включая офисную недвижимость, объекты бытового обслуживания и общественного питания. На данный момент город предоставил налоговые льготы на имущество 186 жилым помещениям в студенческих общежитиях Москвы, добавила Багреева.

Сообщается, что в этом случае собственники полностью освобождаются от уплаты налога на имущество организаций. Такая льгота распространяется на частные общежития, которые ввели в эксплуатацию после 1 января 2020 года.