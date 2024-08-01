Донецк, 1 августа, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, вместе с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко почтили память павших воинов-героев Донбасса и возложили цветы к могилам на Аллее Героев в Донецке. Об этом глава республики сообщил в Telegram-канале.

Telegram/Пушилин Д. В.

В церемонии возложения цветов также приняли участие зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и первый зампред правительства ДНР Андрей Чертков.

«Здесь, на кладбище «Донецкое море», увековечена память о воинах-героях, которые отдали свою жизнь за Донбасс и за будущее большой страны. Это место овеяно славой. Общее мнение всех участников обсуждения проекта реконструкции Аллеи Героев: каждый камень, каждый обелиск будущего мемориального комплекса должны об этом свидетельствовать», — отметил Пушилин.

Глава ДНР вместе с тем отметил, что Российское военно-историческое общество, которое реализовывает этот проект по решению президента России, на примере восстановленных «Саур-Могилы», «Шурфа шахты №4/4-бис», воздвигнутого монумента «Защитникам Донбасса» показало, как могут оживать в камне символы мужества, воли и стойкости жителей Донбасса.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905924" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 28 июня президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения безопасности Донбасса российские военные — участники СВО делают всё. Глава государства подчеркнул, что для новых регионов России, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сегодня главное — это решение вопросов безопасности.

На церемонии вручения государственных наград в Кремле 12 июня Путин заявил, что героев СВО поддерживает весь народ России.

Президент 11 мая, поздравляя жителей ЛНР с десятилетием образования республики, заявил, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс. Он особо подчеркнул роль российских военных — участников СВО, которые сражаются за освобождение исторических земель России.