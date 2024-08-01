Вашингтон, 1 августа, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки направили на Ближний Восток 12 боевых кораблей, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

TASS / Mc2 Casey Scoular/Planetpix/Planet Pix via ZUMA

«В число кораблей вошли авианосец USS Theodore Roosevelt и сопровождающие его военные корабли», — пишет газета.

Кроме того, власти США направили на Ближний Восток десантную группу Wasp Amphibious Ready Group из трёх кораблей, в состав которой входят более четырёх тысяч морских пехотинцев.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство в Тегеране Исмаила Хании.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что США больше всего поддерживают в регионе израильский режим. Убийство Хании не совершили бы без помощи американской разведки, считает он. США, Великобритания и Франция 31 июля заблокировали предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по убийству главы политбюро ХАМАС, добавил Ирвани.

Эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов считает, что мир стоит на пороге масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может начаться в любой момент. Востоковед напомнил, что Хания был одним из видных деятелей ХАМАС и его гибель не может остаться безнаказанной, Иран не простит этого, ответ обязательно последует.