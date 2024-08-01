Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Полицейские проверят сообщения о подозрительных людях в форме газовой службы, которых видели возле частично разрушенного взрывом жилого дома в Нижнем Тагиле незадолго до ЧП. Об этом сообщил 1 августа руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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«Полиция проверит информацию из сети о людях в форме газовой службы и о том, что они якобы ударили по трубе у двух рухнувших подъездов дома в Нижнем Тагиле», — приводит RT слова Горелых.

Информацию о том, что сотрудники газовой службы приходили в дома на Сибирской улице, проверяет и прокуратура. Об этом сообщил журналистам и. о. прокурора региона Александр Юровских.

По его словам, пока подтверждения нет, проверка продолжается.

Видео с женщиной, которая представилась жительницей пострадавшего дома, ранее появилось в Telegram-каналах. По словам женщины, за несколько минут до взрыва из соседнего здания «выгнали» людей «в форме газовщиков», которые якобы ударили по трубе.

В компании «ГАЗЭКС» журналистам сообщили, что в день происшествия в доме не было никаких работ, такие заявки от жильцов не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. По предварительным данным, взрыв произошёл в квартире на третьем этаже. Сообщалось об одном погибшем.

Из-под завалов спасли 11 человек. В больницы Нижнего Тагила госпитализированы четверо пострадавших, это два 11-летних ребёнка в состоянии средней тяжести, женщина и мужчина в тяжёлом состоянии. Взрослым потребовались операции, сообщили в минздраве Свердловской области.

Пятиэтажка не была аварийной, её капитальный ремонт запланировали в 2032 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.