Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 15:35 — ИА Регнум. МЧС показало кадры спасения 13-летнего мальчика и женщины из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

МЧС России

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники МЧС помогают мальчику выбраться из-под завалов и размещают его на носилки, после чего ребенка уносят. Затем спасатели извлекают с обрушенного второго этажа здания женщину и передают её медикам.

Как передавало ИА Регнум, квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. По предварительным данным, взрыв произошёл в квартире на третьем этаже. Сообщалось об одном погибшем.

Из-под завалов спасли 11 человек. В больницы Нижнего Тагила госпитализированы четверо пострадавших, это два 11-летних ребёнка в состоянии средней тяжести, женщина и мужчина в тяжёлом состоянии. Взрослым потребовались операции, сообщили в минздраве Свердловской области. Вместе с этим экстренные службы региона сообщили, что под завалами могут находиться ещё 16 человек.

Пятиэтажка не была аварийной, её капитальный ремонт запланировали в 2032 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.