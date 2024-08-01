Тверь, 1 августа, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Правительство Тверской области обсудило реализацию в регионе национального проекта «Здравоохранение». Заседание прошло под руководством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Руденя определил задачи нацпроекта «Здравоохранение» в Тверской области

«Президент РФ Владимир Путин поставил задачу: настроить всю систему здравоохранения страны таким образом, чтобы в центре внимания находилось не количество оказанных услуг, а сбережение здоровья граждан», — отметил глава региона. Руденя подчеркнул, что от реализации этого нацпроекта зависят успехи в демографии Тверской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в 2023 году в регионе были открыты две новые детские поликлиники и новый поликлинический комплекс. В текущем году введена в строй детская поликлиника, завершено строительство медцентра, планируется завершить строительство еще одной детской поликлиники. Кроме того, в 2023 году был проведен капитальный ремонт объектов в 13 учреждениях здравоохранения — это в два раза больше, чем в 2022 году.

Одной из первостепенных задач Руденя назвал усиление профилактической работы. Для раннего выявления рисков ведется диспансеризация взрослых и детей. За первое полугодие 2024-го ее прошли более 411 тысяч человек. А для повышения доступности первичной помощи развивается практика дистанционных осмотров врачами.

В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями в специализированные учреждения региона поставили современное высокотехнологичное оборудование, также продолжается развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи и сети сосудистых центров.

Особое внимание в рамках нацпроекта уделяется развитию и совершенствованию системы детского здравоохранения. Всесторонняя поддержка уделяется здоровью как беременных женщин, так и уже ставших мамами россиянок и их детям.

Игорь Руденя подчеркнул: важно повысить эффективность принимаемых мер по кадровым вопросам, привлечению и закреплению молодых специалистов, врачей узких специальностей в государственных медицинских организациях. Для решения этой задачи расширено целевое обучение медиков — система внедрена в колледжах Тверской области. Кроме того, меры поддержки коснулись выплат студентам и ординаторам-целевикам.

А с 2025 года начнется реализация нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которого продолжится работа по направлениям, входившим в нацпроект «Здравоохранение», и новым программам: борьба с гепатитом С, с сахарным диабетом, медицинская реабилитация, развитие медицинских и научных организаций, здоровье для каждого.