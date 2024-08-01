Москва, 1 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Командир взвода Вооружённых сил Украины (ВСУ) бросил своих пехотинцев во время попытки штурма позиций российских сил под Курдюмовкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил ТАСС украинский пехотинец Альберт Григорович, попавший в российский плен на артёмовском направлении.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

По его словам, командир должен был штурмовать под Курдюмовкой, зачистить и укрепиться там, однако покинул свой взвод.

«Он нас просто кинул», — сказал Григорович.

Командование на себя пришлось взять другому офицеру, а сбежавшего командира солдаты обещали расстрелять, но его оперативно перевели в другое подразделение, добавил пленный украинский военный.

Как передавало ИА Регнум, также Григорович ранее сообщал, что Служба безопасности Украины (СБУ) около полугода проверяет освобождённых из плена военных ВСУ на наличие связей с Россией, после чего их отправляют в штурмовые подразделения. В штурмовики записывают даже тех военнослужащих, у которых не было опыта стрелковых боёв и соответствующей военно-учётной специальности. Григорович подчеркнул, что во время штурма этих солдат стараются послать впереди остальной группы.

Другой украинский военнопленный Юрий Водян рассказал, что заградотряды украинской армии расстреливают сослуживцев, которые отказываются выполнять боевые задания. По его словам, в лучшем случае «отказника» могут приговорить к тюремному сроку от 10 до 15 лет. Также его могут избить или послать на позицию, находящуюся под обстрелом.