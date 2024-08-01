Москва, 1 августа, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В столице открылся форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», который пройдёт с 1 августа по 8 сентября, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

М. Денисова. Mos.ru

«В каждом районе столицы открывают маркеты, проводят выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, шоу и дискотеки, организуют спортивные активности, модные дефиле и многое другое. Горожан и туристов ждёт более 30 площадок», — говорится в тексте сообщения.

Гостям форума-фестиваля расскажут о футуристических проектах, передовых технологиях и программах, которые помогают преображать столицу. Также на фестивале представят инновации и достижения в области московской промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.

В парке «Зарядье» посетителям расскажут о культуре, урбанистике и финансовой грамотности. Также организаторы мероприятия подготовили площадки для проведения модных показов, спектаклей, концентров и светового шоу. На «Винзаводе» покажут редкие плакаты, живопись и графику советского периода.

В Гостином lворе расскажут о новых технологиях в сфере медицины, образования и социальных инноваций. Также в Доме культуры «ГЭС-2» пройдут лекции на тему урбанистики, комфортной городской среды и развития технологий. На Манежной площади организовали интерактивную выставку «Цифровые технологии Москвы».

На Болотной площади откроют маркет «Сделано в Москве», где будет представлено свыше 20 тыс. товаров от столичных производителей. В парке Горького организовано пространство для молодёжи с мастер-классами и футуристичными дискотеками, а в «Лужниках» открыты 18 тематических зон для занятий спортом.

В инновационном центре «Сколково» пройдёт фестиваль «Портал 2030–2050», где проведут конференцию мировых футурологов, арт-выставку и мультимедийное шоу.