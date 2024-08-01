Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 15:01 — ИА Регнум. До 12 увеличилось число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле, сообщает 1 августа пресс-центр МЧС России.

Донат Сорокин/ТАСС

«По уточнённой информации, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них шестеро детей», — говорится в сообщении.

В поисково-спасательных работах участвуют более 450 специалистов, задействовано 75 единиц техники. По поручению главы ведомства Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов, добавили в МЧС.

Ранее в МЧС сообщали о десяти пострадавших, пятеро из которых — дети.

Как сообщало ИА Регнум, квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. По предварительным данным, погиб один человек, место взрыва находилось в квартире на третьем этаже.

В больницы Нижнего Тагила госпитализированы четверо пострадавших, это два 11-летних ребёнка в состоянии средней тяжести, женщина с переломом ноги и травматическим шоком, а также мужчина с травмами скелета и живота. Взрослые находятся в тяжёлом состоянии, им потребовались операции, сообщили в минздраве Свердловской области.

Пятиэтажка не была аварийной, её капитальный ремонт запланировали в 2032 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На место прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев взял на контроль ход спасательной операции и ликвидацию последствий ЧП.