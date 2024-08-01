Париж, 1 августа, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Турецкий стрелок Юсуф Дикеч обрёл популярность в Сети после того, как выступил на Олимпийских играх в Париже без специальной экипировки и завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах.

VASSIL DONEV/EPA/TASS

Фото 51-летнего спортсмена, где он, в отличие от остальных участников, которые пользовались специальными линзами и шумоподавляющими наушниками, стреляет в расслабленной позе, держа руку в кармане, стало популярным среди интернет-пользователей. Пост о нём собрал более 235 тыс. лайков на Reddit.

«Похоже, этот чувак просто решил присоединиться к Олимпиаде, когда проснулся сегодня утром», — написал один из пользователей под постом.

«Братан спокойно зашёл, получил серебряную медаль и ушёл», — говорится в ещё одном комментарии под публикацией.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее поменявшая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем. Уральская 24-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды.

В этот же день во время трансляции соревнований по плаванию на официальном сайте Олимпийских игр появился кадр с мировым рекордом российской пловчихи Евгении Чикуновой, напротив фамилии которой был размещён российский флаг, а не символика нейтральных атлетов.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля и продлится до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Им разрешено участвовать лишь в индивидуальных видах спорта и без любой национальной символики.