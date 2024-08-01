Нью-Йорк, США, 1 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан освобождены в рамках большого обмена заключёнными, утверждает американское агентство Bloomberg.

Донат Сорокин/ТАСС Эван Гершкович

«По словам людей, знакомых с ситуацией, Россия освобождает репортёра Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках крупного обмена заключенными с США», — говорится в сообщении агентства.

Какую-либо дополнительную информацию агентство не приводит.

В России американцы были приговорены к лишению свободы за шпионаж.

Как передавало ИА Регнум, до этого самолёт Ан-148-100Е, который ранее был задействован при обмене заключёнными между РФ и США, совершил посадку в Мурманске, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Указанный самолёт (бортовой номер RA-61 727) в декабре 2022 года, по некоторым данным, использовался при обмене россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Ранее в этот же день борт вылетел из московского аэропорта Внуково, позднее совершил посадку в Калининграде и вылетел оттуда в Мурманск. Также, по данным Flightradar, в настоящее время из Внуково в сторону Турции направляются два самолёта специального лётного отряда «Россия».

31 июля словенский телеканал N1 выступил с сообщением, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными.

По этим данным, Словения может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которых задержали и осудили за шпионаж. Из Германии в Россию в рамках обмена может вернуться признанный в ФРГ виновным в убийстве Вадим Красиков, а из РФ в США — Гершкович и Уилан.

1 августа ведущий телеканала Fox News со ссылкой на осведомлённый источник заявил, что Гершкович вернётся в США в этот же день в рамках обмена заключёнными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа, как и ранее, заявил, что Кремль не комментирует сообщения о возможной подготовке обмена заключёнными.