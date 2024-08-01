Брюссель, 1 августа, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) не будет проводить «срочные консультации» по вопросу блокирования Киевом поставок нефти в Венгрию и Словакию. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Руслан Шамуков/ТАСС

«Еврокомиссия подтверждает, что пришла к предварительному заключению об отсутствии непосредственной угрозы для энергетической безопасности ЕС, поэтому считает, что срочные консультации не необходимы», — отметил он, добавив, что Венгрия и Словакия должны «поэтапно отказываться» от экспорта из России.

Ещё один представитель Еврокомиссии Адальберт Янц сообщил, заблокированные Украиной поставки нефти российской компании «Лукойл» были компенсированы для Венгрии и Словакии нефтью других поставщиков, полученной по нефтепроводу «Дружба».

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха заявил, что действия киевских властей, заблокировавших российские нефтяные поставки в Словакию, не что иное, как экономическая война с жителями страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «кнопкой манипуляций» ограничение Киевом поставок нефти из России.