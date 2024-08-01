Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 МЧС России с оперативной группой вылетел из Москвы в Нижний Тагил, где в результате взрыва обрушилось два подъезда пятиэтажного жилого дома, сообщили 1 августа в оперативных службах.

МЧС России

«Из аэропорта Жуковский в Нижний Тагил вылетел самолет Ил-76 МЧС России с оперативной группой», — сообщили в оперслужбах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905896" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в многоквартирном пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл взрыв газа. В результате него обрушились первый и второй подъезды дома.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По предварительным данным, пострадали десять человек, из них пятеро — дети.