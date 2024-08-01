Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Появилось видео момента взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле, в результате которого произошло обрушение двух подъездов. На кадрах, появившихся в распоряжении ИА Регнум, видно облако пыли, которое поднимается из-за деревьев. Также видно реакцию очевидцев.

Кадр из видео

На видео женщина проходит мимо автобуса и слышит громкий взрыв. Деревья закрывают обзор камеры, но на кадрах отчетливо видно облако дыма и пыли от обвалившегося подъезда дома 81 на Сибирской улице.

Как передавало ИА Регнум, обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа после взрыва, предположительно, газового баллона. Разрушены два подъезда пятиэтажки, по последним данным, пострадали десять человек, из них пятеро — дети. Также сообщалось об одном погибшем, однако позднее следователи указали, что данная информация пока проверяется.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что в связи с инцидентом в городе введён режим чрезвычайной ситуации.