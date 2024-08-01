Брюссель, 1 августа, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был внесён в террористический список ЕС, в его отношении есть ордер Международного уголовного суда (МУС), заявил 1 августа представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

ROPI via ZUMA Press/TASS Исмаил Хания

«ЕС и его партнёры включили ХАМАС в террористические списки, прокурор МУС выдал ордер на арест Исмаила Хании по обвинению в военных преступлениях. Однако в то же время ЕС последовательно выступает против внесудебных казней», — сказал Стано, слова которого передаёт ТАСС.

При этом представитель внешнеполитической службы ЕС призвал к максимальной сдержанности, поскольку ни одна страна и нация ничего не выиграет от эскалации на Ближнем Востоке и в регионе.

Как передавало ИА Регнум, Исмаил Хания был убит ночью 31 июля в результате ракетного удара по его дому в Тегеране. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. ХАМАС официально подтвердило его смерть. Представитель организации в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что израильская атака была согласована с Вашингтоном.

31 июля над мечетью Джамкаран в Иране был поднят красный флаг в знак мести за убийство Хании. Красные флаги в шиитской традиции символизируют стремление отомстить за несправедливо пролитую кровь. Также в Иране объявили трёхдневный траур.

По данным британской газеты The Financial Times, европейские и американские дипломаты после убийства главы политбюро ХАМАС экстренно провели переговоры с целью избежать масштабной войны на Ближнем Востоке.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.

Эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов считает, что мир стоит на пороге масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может начаться в любой момент. Востоковед напомнил, что Хания был одним из видных деятелей ХАМАС и его гибель не может остаться безнаказанной, Иран не простит этого, ответ обязательно последует. США и Великобритания спешат помочь Израилю, это значит, что они решительно хотят войны и в последнее время бьют по авторитетным лидерам оппозиции. Однако это обернётся для них печально, уточнил эксперт.