Великий Новгород, 1 августа, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ об увеличении с 300 тыс. до 400 тыс. рублей региональной единовременной выплаты жителям, которые заключили контракт с Министерством обороны России, сообщили 1 августа в пресс-службе областного правительства.

Станислав Красильников/РИА Новости

«[Увеличенные] выплаты получат те, кто заключит договор с Минобороны сроком как минимум на один год, начиная с 1 августа и до конца текущего года», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.

Таким образом, с учётом 400 тыс. рублей из федерального бюджета и внебюджетных выплат жители региона при заключении контракта с Минобороны в общей сложности единовременно получат порядка 1,1 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников специальной военной операции, подписывавших контракт с Министерством обороны.

Согласно указу, право на выплату получили граждане России и иностранцы, которые заключат контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более для выполнения задач в зоне спецоперации. Как отмечается в указе, новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года.

Руководству российских регионов также было рекомендовано установить собственную выплату в размере 400 тыс. рублей за счёт местного бюджета.

Об исполнении указа президента ранее уже отчитались главы 11 регионов: Удмуртии, Кабардино-Балкарии и Чувашии, губернаторы Смоленской, Ростовской, Иркутской, Ульяновской и Липецкой областей, Красноярского и Пермского краёв, а также временно исполняющий обязанности главы Тульской области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Владимира Путина увеличить до 400 тыс. рублей единовременную выплату связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум заявил, что новая выплата для военнослужащих, заключивших контракт для участия в СВО, является необходимой и важной мерой поддержки участников спецоперации.

В свою очередь политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что эта мера является логическим продолжением и развитием политики президента России на поддержку участников спецоперации и их семей.