Губернатор Куйвашев приехал на место обрушения дома в Нижнем Тагиле
Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится на месте частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает 1 августа пресс-служба правительства региона.
«Евгений Куйвашев работает на месте ЧП в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении.
В ближайшее время состоится заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, добавили в пресс-службе.
В Дзержинском районе города действует режим чрезвычайной ситуации. Для жильцов пострадавшего дома организовали пункт временного размещения в гостинице «Спортивная-1», он может принять 162 человека.
В пресс-службе областного минздрава сообщили, что пострадали восемь человек. В больницы Нижнего Тагила госпитализированы четверо, это два 11-летних ребёнка в состоянии средней тяжести, женщина с переломом ноги и травматическим шоком, а также мужчина с травмами скелета и живота. Взрослые находятся в тяжёлом состоянии, им потребовались операции.
Как сообщало ИА Регнум, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев взял на контроль ход спасательной операции и ликвидацию последствий частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Квартиры в двух подъездах жилого дома обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона.
По предварительным данным, погиб один человек, место взрыва находилось в квартире на третьем этаже.
Пятиэтажка не была аварийной, её капитальный ремонт запланировали на 2032 год. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.