Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится на месте частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает 1 августа пресс-служба правительства региона.

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«Евгений Куйвашев работает на месте ЧП в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении.

В ближайшее время состоится заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, добавили в пресс-службе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905888" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Евгений Куйвашев работает на месте ЧП в Нижнем Тагиле.

В Дзержинском районе города действует режим чрезвычайной ситуации. Для жильцов пострадавшего дома организовали пункт временного размещения в гостинице «Спортивная-1», он может принять 162 человека.

В пресс-службе областного минздрава сообщили, что пострадали восемь человек. В больницы Нижнего Тагила госпитализированы четверо, это два 11-летних ребёнка в состоянии средней тяжести, женщина с переломом ноги и травматическим шоком, а также мужчина с травмами скелета и живота. Взрослые находятся в тяжёлом состоянии, им потребовались операции.

Как сообщало ИА Регнум, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев взял на контроль ход спасательной операции и ликвидацию последствий частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Квартиры в двух подъездах жилого дома обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона.

По предварительным данным, погиб один человек, место взрыва находилось в квартире на третьем этаже.

Пятиэтажка не была аварийной, её капитальный ремонт запланировали на 2032 год. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.