Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, сообщили оперативные службы.

РИА Новости

«Предварительно, при обрушении жилого дома погиб один человек, ещё восемь находятся под завалами», — сообщили в оперслужбах.

Взрыв в доме

Обрушение жилого дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа после взрыва, предположительно, газового баллона. В результате взрыва обрушились два подъезда пятиэтажки.

По данным оперативных служб, в результате взрыва разрушено около 15 квартир. Обрушились все пять этажей подъезда. Вскоре после взрыва произошло повторное частичное обрушение.

По данным источника ИА Регнум, дом не был аварийным, а его капитальный ремонт был запланирован на 2032 год.

Режим ЧС и поисково-спасательные работы

Вскоре после обрушения сотрудники МЧС спасли троих человек из-под завалов. Позже была спасена девочка. Из дома эвакуировано 70 человек.

После обрушения дома на территории Дзержинского района введён режим чрезвычайной ситуации. На место инцидента прибыли пять бригад скорой помощи. Медицинские работники оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь и госпитализируют их. Кроме того, на место происшествия экстренно были направлены два вертолёта (детской и взрослой реанимации), мобильный медицинский комплекс и бригада специалистов. Вместе с этим для жителей организован временный пункт размещения.

По данным регионального МЧС, пострадало девять человек, из них — пять детей. В министерстве добавили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Уголовное дело

Региональный главк СКР сообщил, что по факту обрушения дома было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что на место происшествия направлена усиленная следственная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов СК России.

В настоящее время проводится фиксирование и изъятие вещественных доказательств, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз. По уголовному делу допрашиваются свидетели, истребуется документация о том, проводилось ли ранее обследование жилого дома, выполняются иные необходимые следственные действия.