Москва, 1 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Российские военные за сутки поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах проведения спецоперации, сообщил 1 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Конашенков рассказал, что ж/д эшелоны были поражены в результате действий оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС России. Также три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot поражены за сутки российскими военными в зоне проведения СВО.

Как передавало ИА Регнум, в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север» противник в минувшие сутки потерял до 280 военнослужащих, Западной группировки войск — до 535, группировки войск «Юг» — до 570 военнослужащих, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также ВСУ потеряли до 365 человек в зоне действия Центральной группировки ВС РФ, до 125 человек — в зоне группировки «Восток», до 90 военнослужащих — в зоне ответственности группировки ВС РФ «Днепр».