Москва, 1 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. У России есть все средства для уничтожения американских истребителей F-16, а у Киева есть ряд препятствий для использования этих самолётов. Об этом 1 августа заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

U. S. Air Force Senior Airman Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская газета The Telegraph сообщила, что переданные Киеву американские истребители F-16 совершили первые боевые вылеты в зоне российско-украинского конфликта.

Дандыкин подчеркнул, что Министерство обороны России официально эту информацию не подтвердило.

«На Западе готовят украинских пилотов, но опытных лётчиков у них не хватает. Те, кто сейчас может вылететь, совершили лишь несколько боевых вылетов. Лёгкий американский истребитель F-16 более капризен в эксплуатации, чем советские истребители. Неслучайно ВС России неоднократно наносили удары по аэродромам, где могли размещать эти самолёты. Украинская сторона заявляет, что будет использовать для F-16 шоссе, но качество этих дорог оставляет желать лучшего», — отметил военный эксперт.

Он добавил, что, несмотря на просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского о поставке нескольких сотен F-16, ему поставят лишь несколько десятков таких самолётов. У России есть все средства для их уничтожения. Это и зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500, которые могут поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров, и российские истребители с ракетами, которые уже доказали свою эффективность. Бороться с F-16 могут и истребитель СУ-35 поколения 4++, и машина пятого поколения СУ-57, и тяжёлый истребитель-перехватчик МиГ-31, и российские комплексы. Минобороны уже объявило награду в 15 млн рублей за уничтожение американского F-16, напомнил Дандыкин.

Поэтому о каком-либо господстве истребителей F-16 в воздухе речи не идёт. Их могут нацелить на применение ракет, но при их подлёте по ним будут наноситься удары, подчеркнул военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 1 августа заявил, что Украина не намерена пока официально подтверждать получение от союзников истребителей F-16.

Представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 31 июля отказался подтвердить данные о передаче Киеву первой партии американских истребителей F-16. Кирби отметил, что в Вашингтоне не сомневаются, что ВСУ смогут начать применение полученных самолётов к концу лета 2024 года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 31 июля информировало, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину. Количество поставленных военных самолётов не уточняется.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен 10 июля заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Он отметил, что передача самолётов уже началась.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 июня заявил, что российские военные нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Украины, на которой планировали размещать самолёты западных стран. Генерал подчеркнул, что цель удара достигнута, российские военные поразили все назначенные объекты.

Президент России Владимир Путин 13 июля 2023 года заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Российский лидер 17 июня 2023 года отмечал, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как горят немецкие танки Leopard.