Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев взял на контроль ход спасательной операции и ликвидацию последствий частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили 1 августа в аппарате полпреда.

Донат Сорокин/ТАСС

«Владимир Якушев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и развернуть пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

Указано также, что на место ЧП отправился заместитель полпреда Александр Калиберда.

Как сообщало ИА Регнум, число пострадавших в результате обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до девяти, пятеро из них — дети.