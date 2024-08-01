Полпред Якушев поручил помочь пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Тагиле
Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев взял на контроль ход спасательной операции и ликвидацию последствий частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили 1 августа в аппарате полпреда.
Донат Сорокин/ТАСС
«Владимир Якушев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и развернуть пункт временного размещения», — говорится в сообщении.
Указано также, что на место ЧП отправился заместитель полпреда Александр Калиберда.
Как сообщало ИА Регнум, число пострадавших в результате обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до девяти, пятеро из них — дети.