Москва, 1 августа, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ответственности Южной группировки российских войск до 570 военных, уничтожены две станции РЭБ «Нота» и пять складов боеприпасов ВСУ, сообщил 1 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, подразделения группировки войск «Юг» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 144-й пехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны. Бои происходили в районах населённых пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Также российские бойцы, добавил Конашенков, отразили контратаку подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ.

По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли до 570 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская универсальная пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, две американских 155-мм гаубицы М777, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и британское 105-мм орудие L-119.

«Также за сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять полевых складов боеприпасов», — отметил представитель российского военного ведомства.

По его словам, только в июле в ходе боевых действий Вооружённые силы Украины потеряли более 60,6 тыс. военнослужащих. В среднем противник ежедневно лишался около 2 тыс. человек. Самые многочисленные потери украинская армия понесла в период с 20 по 31 июля — до 23 610 военнослужащих. Наиболее интенсивные направления боевых действий были в зоне ответственности Южной и Западной группировок российских войск.

За время спецоперации украинская армия безвозвратно лишилась более 700 тыс. человек, констатировал в конце июля замглавы Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, подобные потери являются «совершенно беспрецедентными».