Москва, 1 августа, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции России за минувшие сутки составили до 1965 человек, сообщило 1 августа Министерство обороны.

Виктор Антонюк/РИА Новости

В зоне ответственности группировки ВС РФ «Север» противник за минувшие сутки потерял до 280 военнослужащих, Западной группировки войск — до 535, группировки войск «Юг» — до 570 военнослужащих, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также ВСУ потеряли до 365 человек в зоне действия Центральной группировки ВС РФ, до 125 человек — в зоне группировки «Восток», до 90 военнослужащих — в зоне ответственности группировки ВС РФ «Днепр».

Днём ранее, 31 июля, Минобороны сообщало, что совокупные потери противника в зоне СВО за сутки составили до 2130 человек. 30 июля этот показатель составлял 1930 человек, 29 июля ВСУ потеряли до 1885 военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, также 1 августа Министерство проинформировало, что в зоне СВО в минувшие сутки были уничтожены три пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того, были поражены железнодорожные эшелоны противника с личным составом и боеприпасами.

Подразделения Южной группировки войск в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, уничтожив две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять складов боеприпасов ВСУ. Средства ПВО в тот же период сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 снарядов HIMARS и 61 беспилотник противника.