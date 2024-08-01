Москва, 1 августа, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Начался приём заявок на 25-ю юбилейную премию в сфере туризма «Путеводная звезда», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«В этом году особое внимание уделим детскому и гастрономическому отдыху, гостиницам столицы, проектам для иностранных туристов», — рассказал Собянин.

Мэр города уточнил, что в этом году премию ждёт несколько обновлений, включая появление новых номинаций. Члены жюри выберут лучшего консьержа гостиницы, а также объявят победителей среди турагентств и школ персонала в сфере гостеприимства.

Ежегодно премию «Путеводная звезда» получают лучшие представители туристической отрасли. Стать лауреатами могут туристические компании и индивидуальные работники туротрасли.

В списке новых номинаций премии появилась категория «Прорыв и перезагрузка года». В рамках неё награды вручат за развитие цифровых технологий, удачный перезапуск проекта и за лучший молодой туристический объект.

Заявки на участие в премии «Путеводная звезда» принимаются на портале RUSSPASS. Бизнес до 11 сентября.