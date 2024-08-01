Москва, 1 августа, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Роскачество провело исследование мёда 16 собственных торговых марок (СТМ) крупнейших розничных сетей, а также недорогого мёда в сетевом ретейле, и установило, что продукция ни одной из исследованных марок не соответствует требованиям законодательства в полной мере, сообщила 1 августа пресс-служба организации.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

Специалисты Роскачества проверили мёд производителей, в продукции которых ранее обнаруживались признаки фальсификации, сказано в сообщении в Telegram-канале организации.

Эксперты выявили три типа фальсификации — несоответствие нормативам ГОСТа соотношения фруктозы и глюкозы, содержание пролина и несоответствие нормам по диастазе, отметила пресс-служба.

«В ходе исследования выявлены основные фальсификаторы, производящие продукты под своим брендом или СТМ: ООО «Медовая долина», ООО «Медовый дом», ООО «ТД «Воял». Также выявлены основные способы фальсификации: разбавление сиропами (подтверждённое показателем несоответствия пропорций фруктозы и глюкозы или показателем содержания пролина) и несоответствие продукции заявленному ботаническому названию (показатель пыльцевого состава или показатель содержания диастазы)», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что в России могут появиться ГОСТы на продукцию общественного питания, в том числе бургеры, суши и салаты. Производимая по ГОСТу продукция более востребована среди потребителей, а её маркировка свидетельствует о качестве товара, отметил он.

В мае Роскачество проинформировало, что эксперты организации выявили в мороженом двух брендов кишечную палочку. Кроме того, в некоторой продукции обнаружили фитостерин, дрожжи и плесень. Для исследования были отобраны 37 отечественных марок мороженого и одна марка из Казахстана. В 60% продукции нарушений не выявили.

Ранее также сообщалось, что во втором полугодии 2024 года Роскачество представит ГОСТ на школьную форму. Государственный стандарт опишет, что входит в понятие формы, и предъявит ряд требований к этой одежде. Стандарт вводится, чтобы не допустить использования материалов низкого качества при пошиве формы для учащихся, отмечалось в публикации.