Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Двое взрослых, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле, находятся в тяжёлом состоянии, сообщили 1 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Донат Сорокин/ТАСС

Отмечается, что врачи оказывают помощь двум взрослым пациентам — женщине с травматическим шоком и переломом ноги и мужчине с травмами скелета и живота.

«Состояние обоих врачи оценивают как тяжёлое, в настоящее время проводится оперативное лечение», — сообщили в пресс-службе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905871" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поисково-спасательные работы в Нижнем Тагиле

Как передавало ИА Регнум, обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа после взрыва, предположительно, газового баллона. Разрушены два подъезда пятиэтажки, пострадали девять человек, из них пятеро — дети.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что в связи с инцидентом в городе введён режим чрезвычайной ситуации.