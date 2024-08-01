Двое пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле находятся в тяжёлом состоянии
Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Двое взрослых, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле, находятся в тяжёлом состоянии, сообщили 1 августа в пресс-службе регионального минздрава.
Отмечается, что врачи оказывают помощь двум взрослым пациентам — женщине с травматическим шоком и переломом ноги и мужчине с травмами скелета и живота.
«Состояние обоих врачи оценивают как тяжёлое, в настоящее время проводится оперативное лечение», — сообщили в пресс-службе.
Как передавало ИА Регнум, обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа после взрыва, предположительно, газового баллона. Разрушены два подъезда пятиэтажки, пострадали девять человек, из них пятеро — дети.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что в связи с инцидентом в городе введён режим чрезвычайной ситуации.