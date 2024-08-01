Киев, 1 августа, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Власти Украины виноваты в ситуации вокруг снесённой усадьбы мещан Зеленских в Киеве, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью изданию Politico.

Генеральная прокуратура Украины

Мэр Киева добавил, что законодательно мэрия города бессильна в вопросе восстановления здания, которое представляет архитектурную ценность.

«Снос усадьбы Зеленских — циничное уничтожение исторического здания его владельцем. К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность», — сказал Кличко.

При этом власти Украины обвиняют мэра Киева в том, что он не смог вовремя подготовить необходимую документацию для защиты подобных объектов. В ответ на это Кличко заявил, что украинские власти, строительные компании и правоохранительные органы виновны в подрыве работы его администрации.

20 июля в центре Киева при помощи экскаваторов снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века. По данному факту следователи Шевченковского управления открыли уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, киевская полиция заподозрила в произошедшем 32-летнего совладельца исторической усадьбы Зеленских. Мужчина привлёк строительную фирму для сноса здания. На технику, которой пользовались строители, наложили арест.

По данным украинских источников, усадьба являлась одним из самых старых зданий Киева. Её построили по заказу купца Василия Малина. Семья состоятельных мещан Зеленских проживала там в период с 1911 по 1915 год.