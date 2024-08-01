Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до девяти, из них — пять детей, сообщила 1 августа пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

AP/TASS

«Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли ребёнка. Всего пострадали девять человек, из них пять детей», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уточнил, что из-под завалов частично обрушившейся пятиэтажки спасли девочку. По его словам, всего из дома было эвакуировано 70 человек.

Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа после взрыва, предположительно, газового баллона. Разрушены два подъезда пятиэтажки. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

По данным оперативных служб, в результате взрыва разрушено около 15 квартир. На территории Дзержинского района Нижнего Тагила после обрушения в жилом доме введён режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дом не был аварийным, а его капитальный ремонт был запланирован на 2032 год, сообщал источник ИА Регнум. Для жителей организован временный пункт размещения.