Вашингтон, 1 августа, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Украина получает от НАТО всё более мощное оружие, поэтому у России есть все основания, чтобы считать страны альянса формальными участниками конфликта. Об этом бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил в статье для издания The American Conservative, опубликованной 1 августа.

Владимир Трефилов/РИА Новости

«У России появляется всё больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия», — отметил он.

Бэндоу подчеркнул, что США, хоть и не напрямую, ведут военные действия против России. В результате гибнут тысячи людей и массово уничтожается военная техника, ситуация движется к полномасштабному горячему конфликту.

При этом ВСУ становятся слабее, страдает и украинский тыл. Ход военных действий, предположил эксперт, не переломят ни действия Киева, ни помощь европейских стран.

Бэндоу призвал союзников Киева сделать приоритетом достижение мира.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в российском МИД призвали Киев прислушаться к аргументам госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, который указал на слабость предложений Киева, связанную с неучастием России в мирном процессе.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.

В июне глава государства назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.