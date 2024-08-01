Москва, 1 августа, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Российские специалисты IT-компаний не смогут уволиться до полного погашения льготной ипотеки, сообщили в Министерстве цифрового развития.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Если вы работаете в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Ярославской области (или любом другом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), — вы можете оформить ИТ-ипотеку для покупки недвижимости в любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга», — говорится в Telegram-канале министерства.

Вместе с этим в ведомстве напомнили, что минимальный срок работы, установленный для IT-специалистов, взявших льготную ипотеку, составлял пять лет с момента оформления кредита. Теперь работники IT-компаний должны будут работать в течение всего срока ипотеки.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля правительство продлило льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года. Отмечалось, что предельная ставка кредитования составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн рублей.

Вместе с этим ставка может быть снижена за счёт банковских или региональных программ, пояснили в правительстве.

Для получения льготной ипотеки IT-специалист должен получать от 150 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях или от 90 тыс. рублей в других городах и населённых пунктах России.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов, запустить которую поручил президент Владимир Путин, действует с июля 2022 года. Минцифры предлагало упростить выдачу ипотеки для молодых специалистов отрасли. По оценке ведомства, благодаря смягчённым условиям воспользоваться льготой могли бы сотрудники почти 20 тыс. компаний.