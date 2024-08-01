Москва, 1 августа, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет комментариев по поводу слухов о возможном обмене заключёнными между Россией, США, Германией и Белоруссией.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В ходе брифинга журналисты попросили прокомментировать данные словенского телеканала N1, который сообщил, что готовится крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Он добавил, что в рамках обмена в США может вернуться журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович.

«По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — ответил пресс-секретарь.

31 июля в СМИ сообщили, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключенными. По их данным, в ходе грядущего обмена в США может вернуться журналист Гершкович, которого признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии строго режима в России.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует сообщения по поводу возможной подготовки обмена, в ходе которого якобы может вернуться Гершкович.