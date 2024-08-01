Москва, 1 августа, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В августе у президента России Владимира Путина будет рутинный рабочий график, окон для отпуска пока не просматривается, заявил на брифинге 1 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин

«В августе никаких окон у президента не просматривается. Там всё время идёт такой рутинный, но достаточно напряжённый рабочий график», — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли президент пойти в отпуск.

Представитель Кремля объяснил, что у Владимира Путина основная работа ведётся ежесуточно, без выходных, публичные мероприятия у главы государства — «лишь верхушка айсберга».

«Это Верховный главнокомандующий, это президент, это взаимодействие с правительством по экономическим делам, поэтому пока никаких окон не просматривается», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин в июне в ходе встречи с выпускниками военных вузов рассказал, что общение с достойными людьми является для него отдыхом от тяжёлого графика.

Последний раз глава государства был в отпуске в сентябре 2021 года. Он отдыхал в сибирской тайге в компании действующего на тот момент министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Пресс-секретарь не раз подчёркивал, что график у главы государства очень насыщенный. В мае Песков отмечал, что Путин заканчивает свой рабочий день далеко за полночь, а рано утром уже находится на связи. По его словам, российский лидер — абсолютный трудоголик в хорошем смысле этого слова.