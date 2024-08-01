Москва, 1 августа, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Вероятность получить компенсацию за ущерб, причинённый односторонними незаконными санкциями, при обращении в международные судебные органы крайне мала. Такое мнение 1 августа корреспонденту ИА Регнум высказал юрист-международник Дмитрий Романенко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В конце июля специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань сообщила, что большинство таких санкций нарушают международное право и обязательства. Государства, пострадавшие от односторонних санкций, имеют право обращаться в международные судебные инстанции и потребовать компенсации.

«Россия, безусловно, может подать иск в международный суд с требованием компенсации ущерба от односторонних санкций. Однако шансы на получение компенсаций и отмену санкций крайне малы. Тем не менее обращение в суд может помочь зафиксировать факт нарушения. Международные судебные инстанции дискредитировали себя и больше не могут рассматриваться как надёжный инструмент для разрешения споров. Поэтому рассчитывать на получение компенсации в случае обращения не представляется возможным», — подчеркнул Романенко.

По его словам, необходимо рассматривать ситуацию с точки зрения исполнимости судебных решений. Даже если предположить, что какой-нибудь международный суд вынес решение в пользу России, страны, которые ввели значительное количество санкций, такие как США, не будут его исполнять, так как просто не хотят. Для судебных решений самое главное — это их исполнимость, уточнил юрист.

Например, санкции США принимаются соответствующими внутренними органами этой страны. Поэтому там никто не будет слушать международный суд ООН в части отмены принятых, например, Конгрессом решений. Международные инстанции стали неэффективным и политизированным инструментом.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая президент России Владимир Путин отметил, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны растёт. Оппоненты страны пытались разрушить экономику России изнутри, против РФ была развёрнута экономическая агрессия, страну хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, подчеркнул российский лидер.

Американский аналитик Майкл Хадсон 8 июля заявил, что санкции, которые Запад ввёл против России, привели к обратному эффекту и способствовали тому, что в РФ наступила эпоха процветания. По мнению эксперта, введённые президентом США Джо Байденом и поддержанные Брюсселем санкционные меры отрезали Евросоюз от России, что привело к расколу Европы.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян 24 июля отметил, что, несмотря на неэффективность антироссийских санкций, в ближайшие десятилетия они сохранятся.