Тель-Авив, Израиль, 1 августа, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В секторе Газа 13 июля был ликвидирован главнокомандующий военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммед Дейф, сообщили в Армии обороны Израиля.

IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

«13 июля 2024 года истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по району Хан-Юниса, и после оценки разведданных стало возможно подтвердить, что ад-Дейф был ликвидирован в результате удара», — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

По данным Армии обороны Израиля, Дейф являлся вторым лицом в руководстве ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ обвинила его в подготовке и осуществлении нападения 7 октября 2023 года, в результате которого 1 200 человек убили и более 250 взяли в заложники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли 31 июля в результате нападения на резиденцию в Тегеране. Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Церемония прощания с главой политбюро ХАМАС состоялась первого августа в Тегеране.