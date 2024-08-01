Москва, 1 августа, 2024, 12:45 — ИА Регнум. По результатам исследования мёда 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого мёда в сетевом ретейле выяснилось, что продукция ни одной из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства, так как имеет признаки фальсификации, сообщила 1 августа пресс-служба Роскачества в своём Telegram-канале.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«В ходе нового исследования эксперты изучали мёд по показателям качества, безопасности и достоверности маркировки 16 торговых марок», — уточнили в ведомстве.

Роскачество установило, что производители этих марок и торговые сети производят и реализуют фальсификат, ни одна из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства.

В частности, в продукции торговых марок «Медовая долина» (цветочный), «Каждый день» (гречишный), Spar (цветочный), «365 дней» (цветочный), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы» и «Горный»), «Дедушкин улей» (липовый), «О’кей Daily» (цветочный), «Просто» (разнотравье), «Медовый край» (разнотравье и липовый) и «Медовая долина» (липовый) выявлена смесь мёда с сахарным сиропом.

А в мёде торговых марок «Дедушкин улей» (липовый), «365 дней» (цветочный), «Медовый край» (липовый), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы), «О’кей Daily» (цветочный) и «Просто» (разнотравье) обнаружено содержание пролина ниже нормативного, что свидетельствует о том, что мёд отобран незрелым, фальсифицирован или перегрет.

«Третий тип фальсификации — несоответствие нормам по диастазе. Этот показатель позволяет выявить несоответствие мёда заявленному наименованию по ботаническому происхождению. Результаты лабораторных испытаний показали, что нормам ГОСТа по диастазе не соответствует продукция 10 ТМ», — сказано в релизе.

Несоответствие этому показателю замечено в продукции торговых марок «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы» и «Таёжный дар»), «Лента» (гречишный),"Медовый край» (разнотравье), «Ваш выбор» (цветочный) и «365 дней» (цветочный).

Как передавало ИА Регнум, в мае специалисты Роскачества выявили в пломбире из Казахстана «Мишка на полюсе» и мороженом «Ермолино» кишечную палочку. Кроме того, в продуктах марки «Выбор семьи» есть дрожжи, в «Жемчужине России», «Белом золоте» и «Ленинградском» — плесень. Эксперты отметили, что содержание дрожжей и плесени для мороженого не нормируется, поэтому это нельзя считать нарушением.

Кроме того, в некоторых брендах мороженого эксперты Роскачества обнаружили замену молочного жира растительным, что делает продукцию фальсификатом. Такие нарушения нашли в мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филёвское».