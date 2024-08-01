* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов

Украина, 1 августа, 2024, 12:06 — ИА Регнум. В дом бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) в Киевской области влетел дрон, пишет 1 августа украинское издание «Страна. ua».

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов)

Дрон сдетонировал в пяти метрах от входной двери дома, в результате чего пострадал не только экс-парламентарий, но и его супруга, указывается в материале.

Пономарёв позднее в своём аккаунте в социальной сети X прокомментировал произошедшее, заявив о появлении у него «второго дня рождения». По его словам, от взрыва было трудно защититься.

Как передавало ИА Регнум, в России против бывшего депутата возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В ФСБ уточняли, что он принимает участие в деятельности «Легиона «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В январе 2024 года источники СМИ в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники Следственного комитета провели обыски у участников «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ) в четырёх регионах. Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого против Пономарёва.

В апреле 2023 года Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов», созданной в Польше в 2022 году, нежелательной на территории России. Также против Пономарёва было возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах России.

Пономарёв покинул Россию в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате. Он отправился в США, затем на Украину, где получил разрешение на временное проживание, а затем гражданство. Он регулярно выступает в украинских и западных СМИ с острыми антироссийскими заявлениями.