Киев, 1 августа, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Переданные Киеву американские истребители F-16 совершили первые боевые вылеты в зоне российско-украинского конфликта, сообщила 31 июля британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина совершила свои первые боевые вылеты на F-16 после долгожданного прибытия американских истребителей», — говорится в статье.

Издание отмечает, что ранее F-16 уже применялись на Украине в качестве средства ПВО. Вооружённые ракетами истребители поднимали в небо, чтобы перехватывать российские ракеты, этого не отрицали представители украинских ВВС.

Со стороны руководства Украины нет официального подтверждения, что самолёты получены. Киев ожидает поступления 79 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.

Хотя на Украине с большой помпой встретили прибытие F-16, западные эксперты предостерегли от объявления их «победным оружием». В частности, о вызове «полному господству» России над акваторией Чёрного моря заявлял командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.

Согласно отчёту The Washington Post, только шесть украинских пилотов обучены управлению F-16. Это значит, что ежедневное количество возможных вылетов ограничено. Кроме того, угрозу для F-16 будут представлять российские зенитно-ракетные комплексы, расположенные у линии фронта, заключила газета.

Ранее о прибытии на Украину первой партии американских истребителей F-16 информировало, ссылаясь на источники, агентство Bloomberg. Количество самолётов не называлось.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией уже направили Украине истребители. По его словам, F-16 будут летать над контролируемой Киевом территорией уже летом.