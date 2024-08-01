Очевидцы сняли на видео обрушившуюся в Нижнем Тагиле пятиэтажку
Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Очевидцы частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле сняли происходящее на камеру, запись опубликована 1 августа в Сети.
На кадрах видно, что одна из секций пятиэтажки полностью рухнула, территория возле дома усыпана обломками. На месте идёт разбор завалов, работают экстренные службы.
«Там грудничка трёхмесячного вынесли», — с плачем говорит женщина за кадром.
Как сообщало ИА Регнум, обрушение жилого дома произошло в городе Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва, предположительно, газового баллона. В МЧС уточнили, что разрушены первый и второй подъезды пятиэтажки, из-под завалов извлекли живыми троих человек.
Под завалами могут ещё находиться люди. По данным оперативных служб, в результате взрыва разрушено около 15 квартир.