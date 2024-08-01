Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 11:06 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле в результате взрыва газа в подъезде жилого дома разрушено порядка 15 квартир, сообщили 1 августа в оперативных службах.

Соцсети

ЧП произошло в первом подъезде, он обрушился с пятого по первый этаж. На месте работают спасатели, ведётся разбор завалов. По данным оперативных служб, в результате происшествия пострадали пять человек, из-под завалов спасены три человека.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905826" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в Нижнем Тагиле подъезд жилого дома обрушился из-за, предположительно, взрыва газового баллона. В оперативных службах сообщили, что взрыв произошёл на Сибирской улице в жилом пятиэтажном доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда с пятого по первый этаж.