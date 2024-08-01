Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Троих человек спасли из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, сообщили в МЧС.

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«Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В министерстве сообщили, что, согласно уточнённой информации, обрушились первый и второй подъезды пятиэтажного дома.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в Нижнем Тагиле подъезд жилого дома обрушился из-за, предположительно, взрыва газового баллона. В оперативных службах сообщили, что взрыв произошёл на Сибирской улице в жилом пятиэтажном доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда с пятого по первый этаж. Пострадали шесть человек. Вскоре после взрыва произошло повторное частичное обрушение. По данным оперативных служб, в результате взрыва разрушено около 15 квартир.