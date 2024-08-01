Петрозаводск, 1 августа, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Карелия признал действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны геноцидом советского народа, сообщила судья Наталья Иванова.

Дмитрий Козлов/РИА Новости

«Суд постановил признать военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время — Республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны», — заявила она.

Сообщается, что представленные суду доказательства подтвердили факты истязаний оккупантами советских мирных жителей и военнопленных. Согласно полученным данным, они были подвержены насилию, их принуждали к труду и лишали всякой медицинской помощи, содержа в концлагерях.

Всего за период оккупации более 26 граждан и военнопленных были убиты, многие из них погибли от болезней или голода. Помимо убийства невинных граждан, оккупанты уничтожали населённые пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

19 июля Верховный суд Карелии начал рассматривать заявление о признании геноцидом действий нацистов на территории Карело-Финской ССР с 1941 по 1944 год. В этот период в Карелии работали более ста концлагерей, которые создали финны. Из-за оккупации пострадали не менее 86 тысяч советских граждан. По оценкам специалистов, общий ущерб от действия власти и войск Финляндии составил более 20 трлн рублей в переводе на современный курс российской валюты.