Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 10:56 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле подъезд жилого дома обрушился из-за, предположительно, взрыва газового баллона, сообщили 1 августа в оперативных службах.

Кадр из видео

«В Нижнем Тагиле на Сибирской улице в жилом пятиэтажном доме произошёл взрыв газового баллона, в результате которого произошло обрушение подъезда с пятого по первый этаж», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате пострадали пять человек.

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Как передавало ИА Регнум, 1 августа одна из секций жилого дома в Нижнем Тагиле была полностью разрушена в результате взрыва. На месте работают экстренные службы.

Утром 22 июля МЧС сообщило о взрыве газа в Апшеронске Краснодарского края, в результате чего сильно пострадало одно из зданий на улице Ворошилова.

Позднее в этот же день глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что при взрыве газа в Апшеронске сильно пострадали торговые ряды в центре города. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в Апшеронске по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).