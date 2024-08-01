Москва, 1 августа, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для привлечения ведущих учёных к российским проектам, говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по науке и образованию, а также встречи с получателями мегагрантов и учёными.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Правительству Российской Федерации… разработать и реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также российский лидер обратил внимание на необходимость создания в России условий для таких учёных и их семей, призвав упростить процедуру получения ими необходимых документов для въезда и работы в стране.

Как передавало ИА Регнум, в России по решению Путина реализуется национальный проект «Наука и университеты», который направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлечённости профессионального сообщества в эффективное решение важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан представления о научных достижениях.

Главой государства поставлена задача обеспечить присутствие России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего образования.