Москва, 2 августа, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Студенты из Бразилии, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии весной и летом 2024 года приняли участие в образовательных выставках по финансовой безопасности. Подобные мероприятия при поддержке нацпроекта «Образование» проводит Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).

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Повышение знаний о финансовой безопасности среди молодёжи — важное направление обучения на сегодняшний день, ведь мошенники наращивают усилия для вовлечения людей в свои схемы. По оценке директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, за полтора года кредитные организации отказали в проведении более четырёх тысяч операций на сумму около 45 миллиардов рублей клиентам с признаками подставного лица, участвующего в схеме мошенничества.

Помимо очевидных плюсов, тематические мероприятия по финансовой безопасности являются одним из этапов Международной олимпиады по финансовой безопасности и дают победителям и призёрам особое право при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ на программы бакалавриата и специалитета.

«Студенты — победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института на программы бакалавриата и специалитета, а также приглашения к потенциальным работодателям на собеседование или стажировку», — отметили в МСИ.

В этом году мероприятия посвящены актуальной проблеме финансовых мошеннических схем: «НЕдетские игры: как не стать участником финансовых преступлений». Материалы уроков были переведены на английский, арабский и португальский языки. Участники образовательных выставок узнали, как обезопасить себя от вовлечения в мошеннические схемы, в том числе по содействию в финансировании терроризма.

Также финансовые эксперты познакомили ребят с профильными образовательными программами российских университетов, провели интерактивы и рассказали о Международном движении по финансовой безопасности, объединившем миллионы студентов со всего мира.

Свои силы участники проверили с применением обучающей системы «Графус». С её помощью можно проводить расследования финансовых преступлений.

«Обучение на системе «Графус» направлено на развитие ряда навыков, необходимых для эффективного проведения расследования финансовых преступлений. Это способности просматривать и интерпретировать финансовую отчетность, выявлять нарушения или несоответствия, отслеживать финансовые операции. Такие программы по обучению финансовым расследованиям позволяют достигать дальнейшего профессионального развития студентов и молодых специалистов», — отмечала команда из Ирана, пробившаяся в финал Международной олимпиады по финансовой безопасности в прошлом году.

Как сообщало ИА Регнум, Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке национального проекта «Образование», запущенного в 2019 году по решению президента России Владимира Путина.

Его основная цель — обеспечение возможностей для самореализации и развитие талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса, в том числе с использованием такие механизмов, как проведение олимпиад.