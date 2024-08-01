Москва, 1 августа, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил расширить выдачу электронных виз для привлечения на работу в страну иностранных учёных. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Разработать и реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках, осуществляемых в Российской Федерации», — указано в документе.

В тексте поручения отмечается, что для учёных и их семей должны предусмотреть создание благоприятных условий, в том числе предоставление жилья, а также упрощение оформления документов, которые нужны для въезда и работы в России, расширив для этого выдачу электронных виз.

Доклад по этому вопросу Путин ожидает до 1 октября, далее он должен стать ежегодным.

Ранее Путин поручил правительству России упростить въезд в страну для иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов.