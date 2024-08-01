Тегеран, 1 августа, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Церемония прощания с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, который был убит в результате ракетного удара, проходит в столице Ирана Тегеране, сообщают «Известия».

IMAGO/Iranian Presidency Office/Global Look Press Исмаил Хания

Перед началом церемонии с речью выступил спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Он напомнил присутствующим о массированном ударе иранскими ракетами и беспилотниками по территориям Израиля 13 апреля, а также заявил, что сейчас «долг Ирана — отреагировать в нужное время в нужном месте».

Основная часть церемонии прощания началась с чтения молитвы верховным лидером исламской республики Али Хаменеи над телом Исмаила Хании.

По случаю гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС ожидаются масштабные шествия. В связи с этим ограничения дорожного движения ввели в Тегеране в 04:00 по местному времени (03:30 мск).

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 июля Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. Он прибыл в Иран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали заявил, что убийство Хании на территории Ирана показало, что Запад усиливает эскалацию конфликта в регионе. Несмотря на заявления западных стран о прекращении войны в Газе, происшедший теракт свидетельствует об отсутствии у них цели прекращать атаки против палестинского народа, отметил он.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.