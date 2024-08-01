Белгород, 1 августа, 2024, 10:06 — ИА Регнум. В Белгороде учреждения культуры, спорта и дополнительного образования возобновляют работу с 1 августа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ТАСС/ Григорий Сысоев

«Вчера на заседании оперативного штаба было принято решение о возобновлении работы учреждений культуры, учреждений спорта и учреждений дополнительного образования в Белгороде при соблюдении всех необходимых мер безопасности и с письменного согласия родителей», — сказал Гладков.

Он добавил, что с 1 августа вдвое увеличены ежемесячные выплаты на аренду жилья для семей, отселённых из приграничных населённых пунктов. Многодетные семьи будут получать по 30 тыс. рублей, остальные — по 20 тыс. рублей. Мерой поддержки пользуются более 1,2 тыс. семей, уточнил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков опубликовал отчёт по восстановлению города Шебекино и села Новая Таволжанка, который, по его мнению, будет дисциплинировать глав муниципальных образований. По состоянию на 4 июля в Шебекино в результате ударов ВСУ были повреждены 729 объектов, в том числе 183 многоквартирных дома. В селе выявлены повреждения 580 объектов, в том числе девять многоквартирных домов.