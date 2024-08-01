Вашингтон, 1 августа, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Третий этап учений ядерных сил России может быть ответом на поставку странами Запада американских истребителей F-16 на Украину. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА Регнум

«Действие: первые американские истребители F-16 прибыли на Украину. Ответ: Россия начинает третий этап учения нестратегических ядерных сил», — написал он в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа на Украине сфотографировали пролетавший над Львовом F-16. На кадре виден силуэт пролетающего воздушного судна.

В этот же день в СМИ сообщили, что Нидерланды поставили армии Украины шесть самолётов F-16. Ещё одну партию истребителей Киев получит в ближайшее время от властей Дании. Однако советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не намерена пока официально подтверждать получение от союзников истребителей F-16.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что поставки F-16 не изменят ход спецоперации, добавив, что российские военные будут нещадно уничтожать их, как и остальную боевую технику Запада.