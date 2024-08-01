Москва, 1 августа, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Москва надеется, что Киев услышал аргументы госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

иЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«С самого начала украинского кризиса Ватикан занимает нейтральную и сбалансированную позицию, выражая готовность оказать любое возможное содействие для достижения мира», — цитирует российского дипломата Lenta.Ru.

По её словам, Россия, в отличие от киевского режима, всегда с уважением относилась к мирной инициативе папы Римского Франциска.

Как передавало ИА Регнум, ранее Паролин заявил, что «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Ватикан поддерживает «формулу мира» Зеленского в гуманитарном плане, но осознаёт слабость предложений Киева в связи с тем, что они не предполагают участия России в мирном процессе.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.

В июне глава государства назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, если Зеленский действительно готов говорить о мире, он должен обратить внимание на предложение Путина, так как ничего лучше Украина точно не получит.